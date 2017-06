Carlsen-fall etter tre strake remis

Etter hurtigsjakkdelen står Carlsen med 11 av 18 mulige poeng. Wesley So fra USA topper med tre poeng mer.

Verdensmesteren falt ned én plassering i sammendraget etter at han fredag måtte nøye seg med tre strake remis mot Anish Giri, Viswanathan Anand og Jan Nepomniatsjtsji. Carlsen spilte med hvite brikker i møtet med Anand, men klarte ikke å dra fordel av det.

Carlsen står med tre seirer så langt i belgiske Leuven. Hans eneste tap så langt kom da han møtte Wesley So i onsdagens siste parti. 26-åringen gikk på en smell til tross for at han spilte med hvite brikker.

I hurtigsjakkdelen gir hver seier to poeng, mens det er ett for remis. I helgen fortsetter Carlsen jakten på nok en sammenlagttriumf med spill i lynsjakk (18 partier).

Turneringen i Belgia er den andre av fem i årets Grand Chess Tour. Forrige helg vant Carlsen den første turneringen i Paris etter omspill mot Maxime Vachier-Lagrave.

Førstepremien til vinneren er på 312.000 norske kroner.

