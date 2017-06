Østberg og Mikkelsen langt bak i «gjørmerally»

Østberg ligger best an av de norske med sin 10.-plass i sammendraget. Etter ni kjørte fartsprøver er han 1.42,7 minutter bak den belgiske Hyundai-stjernen Thierry Neuville.

To plasser bak følger landsmann Mikkelsen. For hans del er det 2.48,5 minutter opp til teten.

Mye regn ga svært krevende forhold. Mange trøblet med hjulspinn på de glatte og gjørmete grusveiene. Den polske arrangøren så seg nødt til å avlyse den sjette fartsprøven.

Defekte vindusviskere

Mikkelsen opplevde å havne i grøfta. Det skjedde på den femte fartsprøven.

– Vi kjørte på en trestump, og det er skader bak på bilens venstre side, tvitret Mikkelsen.

På fredagens siste prøve kunne Mikkelsen glede seg over å ha fjerde beste tid.

– Ettermiddagens etapper har vært bedre. Jeg føler meg tryggere og mer komfortabel. Vi har fått bilen til å oppføre seg mer som vi vil, og jeg at føler vi har et bedre grep på veien. Det betyr at vi kan kjøre mer slik vi ønsker, og det kjennes godt, sa han i en pressemelding.

Østberg fikk på sin side ingen opptur mot slutten av dagen

– Frontruta var helt tilgriset, men vindusviskerne fungerte ikke. Jeg så ingenting, skrev han på Twitter.

Spenning

I toppen er det svært jevnt bak Neuville. Ott Tänak fra Estland er bare 1,3 sekunder bak, mens det skiller 6,6 ned til finske Jari-Mari Latvala på tredjeplass.

Sistnevnte ledet rallyet gjennom store deler av dagen, men ble forbigått i løpet av de to siste fartsprøvene.

Rally Polen avsluttes søndag.

