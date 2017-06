Vitija beklager etter å ha slått ned motspiller 

Episoden skjedde midtveis i annen omgang etter en amper duell nede ved det ene cornerflagget. Storhamar-spilleren Arbresh Vitija slo til Ottestads Sebastian Solberg slik at han falt i bakken, skriver Hamar Arbeiderblad.

Ifølge HA sprutet det blod fra munnen hans. Flere av Solbergs lagkamerater kom løpende i et forsøk på å komme til unnsetning. Christian Løvås ble så sint at han prøvde å ta igjen med en hard dytt. Dermed fikk han i likhet med Vitija også marsjorde av dommeren.

Solberg ble kjørt til legevakta. Der måtte han sy noen sting i leppen. Siden han også knakk en tann, måtte Ottestad-forsvareren deretter innom tannlegevakta.

Onsdag kveld beklager Arbresh Vitija.

– Jeg vil komme med en unnskyldning for det som skjedde på Ottestadbana tirsdag. Unnskyldningen går til Sebastian Solberg, til Ottestad Fotball, til Storhamar Fotball, til med- og motspillere og generelt alle som er glade i fotball. Det som skjedde i går er helt uakseptabelt. Jeg er veldig lei meg og fortvilet. Det eneste jeg kan gjøre er å beklage på det sterkeste fra min side, sier Arbresh Vitija til HA.

Får ikke trene med klubben

Onsdag formiddag hadde Storhamar Fotball et kjapt møte. Etter møtet fortalte styremedlem Arve Fuglum at Vitija ikke får trene eller spille kamper for klubben den nærmeste tiden.

– Vi kan ikke akseptere det som skjedde. Det er fjernt fra det vi står for, sier han. På spørsmål om Vitija er ferdig i klubben, svarer Fuglum at de foreløpig ikke har diskutert spillerens fremtid i klubben.

Fotballkretsen har ikke mottatt dommerrapporten ennå, men får den trolig torsdag. Alt tyder på at saken blir sendt videre til Norges Fotballforbund.

Politietterforskes

Tirsdag kveld ville ikke Solberg svare på om han vil politianmelde episoden, men onsdag opplyste politiet at hendelsen vil bli etterforsket.

– Vi bekrefter at det vil bli iverksatt etterforskning. Utenom det ønsker jeg ikke å kommentere saken i detalj, sier kriminalsjef Rune Strand ved Hamar politistasjon til HA.

Ottestad vant for øvrig kampen 2–0.

(©NTB)