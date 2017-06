Vipers får hjemmefordel i mesterligakvalifiseringen

Det ble klart etter torsdagens trekning i Wien. Siden Vipers var toppseedet, kunne ikke sørlendingene trekke det tyske storlaget Thüringer.

Vinner Vipers kampen mot Gomel, venter enten kroatiske Podravka eller tyrkiske Kastamonu Belediyesi i et siste og avgjørende oppgjør.

Kampene spilles i Kristiansand 9. og 10. september. Larvik er på sin side direkte kvalifisert til gruppespillet, og fredag blir det kjent hvilke lag Vestfold-klubben møter der.

Økte sjanser

I Vipers-leiren er man mest fornøyd med å ha fått hjemmefordel.

– Det var det vi håpet på, så da var lagene vi fikk litt sekundært. Viktigst var det å få hjemmekamp. Vi kommer til å få fylle hallen i begge kampene, sier daglig leder Terje Marcussen til Fædrelandsvennen og fortsetter:

– Sjansen for å komme til Champions League øker betraktelig enn å spille i Hviterussland, Kroatia eller Hviterussland. Nå kommer drømmen om Champions League enda nærmere. Sjansen for at vi når målet, økte nok fra 40–60 prosent.

Satser

Vipers har forsterket stallen med en rekke profiler. Blant dem er Norges målvaktstjerne Katrine Lunde, som kommer hjem etter 13 sesonger i utlandet.

– Jeg gleder meg veldig til å være en del av det. De har jobbet godt mens jeg har vært borte. Gøy å komme hjem mens de er på topp. Jeg håper jo at vi kan kvalifisere oss for mesterligaen, sa Lunde til NTB nylig.

Kristiansand-klubben er tippet å overta tronen etter Larvik fra og med neste sesong. Det satses solid i sør, og Lunde kan være X-faktoren som sender Vipers til mesterligaen.

I Vipers blir hun for øvrig gjenforent med tvillingsøsteren Kristine Lunde-Borgersen, som har bestemt seg for å gjøre comeback på håndballbanen.

