Sogndal hentet Brændsrød

21-åringen bytter dermed ut 1.-divisjonsfotball i Strømmen med eliteseriespill.

– Vi er glade for at Markus har valgt oss. Han er en spiller vi har hatt et øye med i lang tid, sier Sogndals sportslige leder Håvard Flo til klubbens nettsted.

Brændsrød kommer fra Tønsberg. Han debuterte i eliteserien da han spilte for Vålerenga i 2014. Han fikk åtte A-lagskamper for VIF. Senere meldte han overgang til Lillestrøm, der han fikk seks kamper totalt.

I fjor ble han utlånt til Strømmen. Der gjorde Brændsrød det så bra at han ble signert på permanent basis før årets sesong.

