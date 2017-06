Ronaldo reiser hjem til tvillingene

Ronaldo bekrefter på sin Facebook-side at han forlater turneringen for å være sammen med sine to nyfødte sønner. Dermed bekreftet han det som til nå har vært en offentlig hemmelighet.

Portugal tapte onsdag semifinalen mot Chile etter straffesparkkonkurranse i kontinentcupen.

«Dessverre har vi ikke muligheten til å oppnå målet vårt, men jeg er sikker på at vi vil fortsette å spre glede til det portugisiske folket», skriver Ronaldo etter onsdagens tap.

Siden turneringsseier er utenfor rekkevidde for Portugal, har Ronaldo fått tillatelse til å reise hjem til sine barn.

– Jeg er veldig lykkelig over å kunne være sammen med mine barn for første gang, skriver 32-åringen, som fra før har en sønn på sju år.

32-åringen blir dermed ikke å se i søndagens bronsekamp.

