Lindsey Vonn vil konkurrere med Jansrud og co.

Vonn har vunnet hele 77 renn i verdenscupen. Det er rekord på kvinnesiden i alpinsporten. Nå søker 32-åringen nye utfordringer.

Hvorfor ikke prøve å konkurrere med menn? Vonn vil teste ut hvordan hun ligger an i forhold til Kjetil Jansrud og co.

– Jeg har trent en god del med menn de siste årene, og jeg har klart å måle meg med dem nesten hver dag. Jeg føler at jeg trenger en mulighet som idrettsutøver å teste ut hva som virkelig er mitt fulle potensial, sier Vonn.

Ønsket kommer i kjølvannet av tennislegenden John McEnroes kommentarer om Serena Williams. Han sa tidligere i uken at Williams, som har vunnet 23 Grand Slam-titler i kvinnesingle, hadde havnet på rundt 700.-plass på mennenes verdensranking.

Har snakket med FIS

Vonns trener har allerede tidligere i år vært i møte med Det internasjonale skiforbundet (FIS) om muligheten til å ha et renn der menn og kvinner kjemper mot hverandre. Svaret fra FIS var at det er vanskelig å få til en offisiell konkurranse, men at det kanskje går an å få etablert et oppvisningsrenn.

Vonn sier hun er usikker på hvordan det faktisk vil gå hvis hun får konkurrere med verdens beste mannlige fartsalpinister.

– Kvinnene mangler en viss fysisk styrke i både ski og tennis sammenlignet med menn, men vi har fordelen av å være smidige og kan ha en type fitness som menn ikke alltid har. I det lange løp kan det iblant bety at man er raskere eller bedre, mener Vonn.

(©NTB)