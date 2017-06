Idrettsstyret ble ikke orientert om stortingspresidentens OL-middager

Ifølge Aftenposten var flere medlemmer i Idrettsstyret misfornøyde med at Andersen aldri informerte dem om de to mottakelsene i stortingspresidentens private bolig.

Norges Idrettsforbund (NIF) betalte for middagene, som ble holdt under ungdoms-OL i Lillehammer vinteren 2016. Regningen var på over 168.000 kroner.

– Det var ingen skriftlig avtale. De to snakket sammen, og Olemic tilbød å ha to mottakelser i sitt hjem. Noe generalsekretæren vår mente var en god idé. Og slik ble det til, sier kommunikasjonssjef Niels Røine i NIF til Aftenposten.

Avisen skriver at invitasjonen til middagene ble skrevet på brevark fra stortingspresidentens kontor og sendt ut fra protokoll på Stortinget.

– Nei, styret ble ikke informert. Da handlet generalsekretæren på egen hånd, svarer Røine på spørsmål om Idrettsstyret ble orientert om avtalen mellom Andersen og Thommessen.

Nasjonale beslutningstakere, medlemmer i Den internasjonale olympiske komité (IOC), lokale beslutningstakere og representanter fra det norske og danske kongehuset var til stede under middagene hjemme hos Thommessen.

Tidligere i uken ga NIF innsyn i flere hundre bilag fra Sotsji-OL og ungdoms-OL. Det skjedde etter hardt press i forbindelse med en lang debatt om åpenhet i norsk idrett.

