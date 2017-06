Høgmo utelukker ikke Tromsø-jobben

Høgmo, som tidligere trent TIL i tre perioder, senest i 2008–2012, utelukker ikke at han en gang i framtiden kan ta over Tromsø IL, men sier at det ikke skjer i sommer.

– Jeg er i full vigør med studier og forskningen min. Jeg reiser en del og har mange kurs i hverdag. Etter nesten 27 år i ett i fotballtreneryrket, har det vært greit å gjøre noe annet, sier Per-Mathias Høgmo til iTromsø.

-Utelukker ingenting, sier Høgmo om å trene TIL i 2018.

56-åringen ønsker ikke å kommentere om han allerede har fått en forespørsel om å ta over alt i sommer.

– Det har vært så mange forespørsler fra ulike medier om ulike jobber den siste tiden, så derfor ønsker jeg ikke å kommentere det. Jeg har ønsket å bruke dette året til forskningen og for å utvikle meg selv, sier Høgmo.

Avisen skriver at de har kjennskap til at Høgmo har spilt inn navn han mener kan være aktuelle for klubben. Høgmo trakk seg i november i fjor som landslagstrener etter tre år i sjefsstolen.

(©NTB)