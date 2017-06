FBI skal granske tildelingen av friidretts-VM 2021

Eugene ble tildelt arrangementet i 2015 uten noen tradisjonell søkerprosess. Beslutningen om å gi VM i friidrett i 2021 til den amerikanske byen ble tatt av under et styremøte i Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) i Beijing.

BBC skriver torsdag at det føderale amerikanske politiet (FBI) og amerikanske skattemyndigheter (IRS) har satt i gang granskning, og de ønsker å komme til bunns i om det har skjedd noen ulovligheter i forbindelse med tildelingen.

I IAAFs avgjørelse het det at de droppet vanlige prosesser fordi «det ble sett på som en unik strategisk mulighet til å få arrangert VM i USA for første gang».

Etter tildelingen har også franske myndigheter satt i gang en omfattende etterforskning etter korrupsjonsanklager mot blant annet tidligere IAAF-president, Lamine Diack, som sto i sentrum for beslutningen.

Sverige hadde planer om å søke med Göteborg som kandidat og ble svært overrasket over at Eugene plutselig ble tildelt mesterskapet.

– Og jeg kan konstatere at det her ikke lukter rent spill. Vi hadde i det minste forventet oss å få legge fram et seriøst bud i henhold til de prinsipper IAAF har i sine retningslinjer, sa forbundets Björn Eriksson i 2015.

