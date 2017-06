Carlsen avanserte til 2.-plass i Belgia

Turneringen i Belgia er ferdig med dag to etter totalt seks partier hurtigsjakk. Carlsen har bare én spiller foran seg på resultatlisten, og det er amerikaneren Wesley So. Carlsen står med åtte poeng, mens So har 10 poeng. Det er to poeng for seier, og ett for remis.

Torsdag åpnet nordmannen med remis i svart mot franskmannen Maxime Vachier-Lagrave, og deretter ble det seirer over Vladimir Kramnik fra Russland og Baadur Jobova fra Georgia. Carlsen spilte med hvitt i begge de to siste partiene.

Onsdag åpnet Carlsen med seier i hvitt over Levon Aronian. Deretter ble det remis med svart mot Vassilij Ivantsjuk. I onsdagens siste parti tapte Carlsen med hvitt mot amerikaneren Wesley So, mannen som leder turneringen.

Turneringen er den andre av fem i årets Grand Chess Tour. Magnus Carlsen vant den første turneringen i Paris etter omspill mot Maxime Vachier-Lagrave sist helg.

Det blir nye tre runder hurtigsjakk fredag.

Lørdag og søndag spilles det totalt 20 runder lynsjakk.

Førstepremien til vinneren er på 312.000 norske kroner.

