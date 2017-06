Sjögrens store overraskelse var Frida Maanum (17)

Sjefen for Norges kvinnelandslag presenterte onsdag troppen som skal være under sommerens europamesterskap i fotball i Nederland.

Da han presenterte midtbanespillerne, var det den 17 år gamle Stabæk-spilleren Frida Leonhardsen Maanum som kom opp på skjermen som navn nummer fire.

Midtbanespilleren har aldri tidligere spilt for seniorlandslaget.

Sjögren sier det var de siste plassene i troppen som var vanskeligst og at han bestemte seg endelig etter å ha sett Stabæk–LSK Kvinner tirsdag kveld. Der spilte Maanum hele kampen på midtbanen for Stabæk-laget.

– Hun har prestert godt både på U19- og U23-landslaget, men er debutant på A-landslaget. Hun besitter veldig fine kvaliteter, og jeg tror hun har en veldig lys fremtid, sa den svenske landslagssjefen til NTB like etter at uttaket var klart.

– Er hun med til mesterskapet for å tilegne seg erfaring, eller kan hun være en joker?

– Det er litt både og. Hun er med fordi hun er god nok til å være med, men så er hun også 17 år. Men Frida kommer inn i troppen, precampen og mesterskapet for å gjøre det hun har gjort i år og fortsette å spille bra. Alle som er med er aktuelle for spill.

Mykjåland ville ha Maanum til LSK

Tidligere landslagsspiller Lene Mykjåland, som har 46 landskamper for seniorlandslaget og som var med på å ta sølv under forrige EM i 2013, hyllet uttaket av Maanum.

– Jeg synes det er veldig kult at de tør å ta sjansen på en såpass ung spiller, fortalte hun til NTB.

30-åringen har selv sett 17-åringen nok i aksjon til å bli svært imponert.

– Da jeg selv var i LSK Kvinner maste jeg på treneren min om å hente henne, sa hun og skrøt videre av Stabæk-spillerens kvaliteter på fotballbanen.

– Jeg fikk sansen for henne veldig raskt. Hun er en veldig fin type, er lærevennlig og en svært voksen spiller til tross for at hun kun er 17 år. Du ser at både spilleforståelsen og touch er iboende i henne, og jeg tror hun kommer til å bli veldig, veldig god.

Vil ikke snakke om medalje

Norge åpner EMs gruppespill når de møter vertsnasjonen Nederland 16. juli.

Sjögren var onsdag opptatt av at laget ikke har satt noen klare resultatmål før mesterskapet, men at det heller er prestasjonen er viktig.

– Vi er gode nok til å vinne alle kamper, så får vi se, sa han med et smil da NTB spurte om laget er godt nok til å hente hjem et EM-gull.

I tillegg til Maanum, er også Oda Marie Hove Bogstad og Kristine Leine av dem som er tatt ut, men som ikke har A-landskamper for Norge.

