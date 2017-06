Sagosen med kåring-hattrick

Det er Handball-Planet som står for den prestisjetunge kåringen. Der har håndballfans og journalisjury stemt fram Sagosen.

21-åringen topper årets liste foran svenske Jerry Tollbring, slovenske Blaz Janc og franske Nedim Remili.

Sagosen har de siste årene spilt for Aalborg i dansk håndball, men skal kommende sesong spiller for den franske storklubben Paris Saint-Germain.

Unggutten ble tatt ut på «all star»-laget under VM i januar for sine bidrag for Norge, som til slutt tok sølv under mesterskapet.

(©NTB)