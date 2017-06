NFF-sjefen om Ajer-glippen: – Litt flaks at det ikke har skjedd før

Norges U21-landslag mister etter alle solemerker tre poeng i EM-kvalifiseringen fordi Ajer spilte i 5-0-seieren over Kosovo tidligere i måneden. Skottland-proffen var ikke spilleberettiget.

Til toss for en solid bemannet organisasjon, klarte ikke NFF å fange opp at Ajer skulle stå over U21-kampen. I mars pådro han seg to gule kort og ble utvist i en EM-kvalifiseringskamp for U19-landslaget.

Reglene er slik at du må sone første kamp på samme nivå, eller på nivået over.

– Dette er ikke bra. Du kan nesten si det sånn at det kanskje er litt flaks at det ikke har skjedd før. Vi ser i etterkant at beredskapen og sikkerheten rundt rutinene ikke har vært god nok, sa Bjerketvedt til NTB under et fellesmøte med pressen på Ullevaal stadion onsdag.

Ajer spurte støtteapparatet i etterkant av U19-kampen om utvisningen ville ha konsekvenser for den kommende U21-kvalifiseringen. Svaret han fikk, var «nei».

(©NTB)