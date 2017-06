McLaren med nye dopinganklager mot russisk fotball

Den canadiske advokaten og etterforskeren Richard McLaren, kom onsdag med nye beskyldninger om doping i russisk fotball. Til den tyske TV-kanalen ARD sier han at det finnes bevis som tyder på at positive tester tatt av russiske spillere enten er tuklet med eller byttet ut med rene prøver.

Han sier Verdens antidopingbyrå (WADA) har tatt 155 tester fra russiske utøvere for å analysere testene på nytt, og at han antar at prøvene enten var manipulerte eller positive.

En epost-utveksling fra 2015 skal blant annet ha avslørt at en internasjonal spiller fra Russland tester positivt og at prøven skulle byttes. McLaren sier de har informasjon som gjør at de mistenker at det finnes en slags bank med rene tester et sted, og at testene er ment for russiske fotballspillere.

– Med den informasjonen vi har kan vi konkludere med at det finnes et annet system innenfor fotballen enn de vi har rapportert om fra andre idretter, sier McLarren som frykter at avsløringene bare er toppen av isfjellet.

I helgen skrev den britiske avisen The Mail on Sunday at hele det russiske VM-laget fra 2014 etterforskes av Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) for dopingjuks. Dette ble raskt tilbakevist av den russiske visestatsministeren, Vitalij Mutko, som også er formann i Russlands fotballforbund.

– Det har aldri vært, og det kommer aldri til å være, noe dopingproblem i vår fotball. Vårt landslag testes hele tiden, og det testes etter hver eneste kamp, sier Mutko til nyhetsbyrået TASS.

Ifølge den britiske avisen er de 23 russiske VM-spillerne med på en liste over 1000 idrettsutøvere som dopingetterforskerne ser nærmere på. Det skal ha vært uklarheter med urintester.

Richard McLaren står også bak den såkalte McLaren-rapporten som avslørte den store russiske dopingskandalen for to år siden.

