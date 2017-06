Kongsvinger fikk 10.000 i bot etter at dommer ble sprayet i ansiktet

En bosnier i 20-årene ble pågrepet noen minutter etter ugjerningen. Han fikk 12.000 kroner i bot og ble sendt ut av Norge.

Ifølge Glåmdalen mener Doms- og sanksjonsutvalget i Norges Fotballforbund at «Kongsvinger er ansvarlig for det som skjedde, både at mannen seg inn på tribunen med en ulovlig gjenstand og at han kom seg ut på banen».

«Det er svært viktig at sikkerheten til enhver tid er god og at arenaen oppleves som trygg for alle tilskuere og aktører på stadion», skriver Doms- og sanksjonsutvalget i redegjørelsen.

KIL har gjennomgått sine rutiner etter den uheldige episoden i møtet med Ranheim i 1. divisjon.

– Vi aksepterer boten, og tar den til etterretning. Vi har gjennomgått våre rutiner i ettertid, og ser ikke at vi kunne gjort så mye annerledes, sier Kongsvinger-topp Espen Nystuen til lokalavisen.

