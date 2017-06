Håndball: Alle toppklubber har fått lisens

Eliteserielisensnemnda offentliggjorde sin lisensutdeling onsdag. Nytt av året er det at også klubbene i 1. divisjon må gjennom lisensbehandling.

For eliteserien kvinner har regjerende seriemester Larvik, Byåsen, Fredrikstad og Stabæk fått lisens under skjerpet overvåking. For mennene gjelder det samme for Drammen, Bækkelaget og ØIF Arendal.

Av 1.-divisjonslagene er det Sandefjord, Lillestrøm og Haugaland som er under skjerpet overvåking.

Klubber som har fått lisens under overvåking er Våg og Storhamar blant eliteserien for kvinner, mens dette gjelder for Nøtterøy i eliteserien for menn.

Skrim og Follo i 1. divisjon kvinner, samt Follo i 1. divisjon menn, er tildelt lisens under overvåking.

Øvrige klubber er tildelt lisens uten anmerkning, opplyser Norges Håndballforbund.

