Bråthen om trenerspørsmålet: – Vi har ingen plan B

En åpenhjertig Stöckl uttalte nylig til NTB at han «til tider slet med motivasjonen».

Nå skal østerrikeren være langt nærmere å forlenge avtalen med Hopp-Norge enn bare for kort tid siden. Den voldsomme støtten og engasjementet rundt hans framtid skal ha påvirket Stöckl i retning av kontraktsforlengelse.

– Vi har en organisasjon vi er godt fornøyd med og vil utvikle videre. Vi ser større potensial i dem vi har her enn om vi bytter. Alex er selvfølgelig blant dem, sier en ordknapp sportssjef Clas Brede Bråthen.

Han er mannen som må få avtalen med Stöckl i boks.

– Vi må finne ut av tidsperspektivet, og forhåpentlig blir vi enige om noe som er bra for begge parter. Det er naturlig å se mot OL i 2022, men det kan ligge noen begrensninger fra Skiforbundet på så lange kontrakter, sier Bråthen.

Duoen har samarbeidet svært tett og godt siden Stöckl ble hentet inn som Mika Kojonkoskis erstatter i 2011.

– Har du begynt å sondere markedet etter Stöckls eventuelle erstatter?

– Nei, vi sonderer ikke andre. Vi har ingen plan B, svarer Bråthen bestemt.

– En del av helheten som menneske

– Ble du bekymret da du hørte om landslagssjefens manglende motivasjon til tider?

– At folk føler ting er tyngre i perioder er en del av helheten som menneske. Jeg ville vært langt mer bekymret om han sa rett ut til meg «jeg har ikke motivasjon» eller at jeg måtte spørre ham om han var motivert ut ifra det jeg ser av ham i jobben. Jeg opplever Alex som toppmotivert, sier den mektige sportssjefen.

– For å være helt ærlig, forstår jeg hans ærlige betraktning godt. Ting er annerledes nå. Alex har vært i Norge i mange år og fått barn. Vi håper å finne en god løsning, sier Bråthen.

Har ikke diskutert penger

– Hvor stor er sjansen for at Stöckl blir med videre?

– Drillo får ta seg av prosentregningen. Den bør ikke vi andre touche, men jeg er ikke redd for at dette vil overskygge OL-sesongen. Folk her klarer å konsentrere seg og lar seg ikke bli forstyrret.

– Handler det om penger?

– Det gjør det alltid. Alle har sin pris, men jeg vil poengtere at vi ikke har kommet dit at vi har diskutert penger, svarer Bråthen.

Stöckls kontrakt med Norge går ut neste vår. Trolig blir det avgjørende samtaler mellom partene i Wisla om noen uker.

