Williams irritert over McEnroe-vurdering

Williams tok mandag kveld til Twitter for å slå tilbake mot McEnroes noe spesielle vurdering. 35-åringen er for øyeblikket gravid og har tatt en pause fra tennisen.

– Kjære John, jeg beundrer og respekterer deg, men vær vennlig og hold meg utenfor dine uttalelser som ikke baserer seg på fakta, skriver Williams.

– Jeg har aldri spilt mot noen som er ranket der (herrerankingen), og det har jeg heller ikke tid til. Respekter meg og mitt privatliv nå mens jeg forsøker å få en baby. Ha en god dag, fortsetter hun.

Det var i et intervju med radiokanalen NPR at McEnroe ga sin vurdering av Serena Williams. Han sa at hun er tidenes beste kvinnelige tennisspiller, men at hun neppe ville gjort det veldig sterkt mot herrespillere.

– Dersom hun var med i mennenes turneringer, ville hun ligget rundt 700.-plass på verdensrankingen, mente mannen som er godt kjent som hissigproppen som vant sju Grand Slam-turneringer mellom 1979 og 1984.

Williams har på sin side vunnet hele 23 Grand Slam-titler siden 1999.

(©NTB)