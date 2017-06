Tour de France-rytter dopingtatt

32-åringen var tatt ut som en av ni ryttere som skulle sykle Tour de France for Trek-Segafredo-laget.

- Vi har noen skuffende nyheter å dele med vår sykkelfamilie. Det er med dyp skuffelse at vi nettopp fikk vite at vår rytter André Cardoso har testet positivt for et prestasjonsfremmende middel. I henhold til vår nulltoleransepolitikk, har han blitt suspendert umiddelbart, skriver Trek Segafredo i en uttalelse tirsdag.

