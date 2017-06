Tidlig møte med superliga-kaos for Capello

I sin andre kamp som trener i kinesisk fotball tok Capello sitt første poeng da Jiangsu spilte 0-0 borte mot Beijing Guoan. Oppgjøret vil han nok uansett huske best for det som skjedde rett etter kampen.

Spillere fra de to lagene barket sammen, og enkelte kan nok vente seg reaksjoner fra Kinas fotballforbund. Nylig ble den brasilianske Shanghai SIPG-stjernen Oscar utestengt i åtte kamper for å ha startet et slagsmål på banen.

Denne gang var den tyrkeren Burak Yilmaz (Beijing Guoan) som kom i fokus da han ble utvist for voldelig oppførsel mot slutten av kampen. Det ble starten på heftig krangling og munnhoggeri mellom lagene etter en kamp som for øvrig inneholdt sju gule kort.

Capello, som ble ansatt som Jiangsu-trener for drøyt to uker siden, ytret håp om at begge lags spillere kan lære seg å følge regelverket.

– Kranglingen etter kampen var ikke bra. Jeg håper begge lags spillere kan respektere reglene for en rettferdig konkurranse.

– Det var en svært tøff kamp med to aggressive lag som begge hadde sjanser til å vinne, oppsummerte italieneren.

Capellos lag ligger nest sist i den kinesiske toppserien med bare ni poeng etter 14 runder. Ligaen toppes av Guangzhou Evergrande.

