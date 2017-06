Samboeren holder Tande i ørene

For tre uker siden flyttet Kongsberg-hopperen inn i leiligheten på Stovner i utkanten av Oslo sammen med samboer Anja Nymoen Søberg.

– Dette gjør hverdagen mye enklere. Jeg bruker mye mindre energi på alt. I stedet for å bruke én time og et kvarter til trening, bruker jeg 20 minutter. Det er også kort vei til parkeringsplassen på Gardermoen, sier Tande.

– Det blir mye mindre energiutslipp. Og det håper jeg skal bidra til vinteren, slik at jeg kan være enda mer stabil og ha mer overskudd når jeg kniver i verdenstoppen, fortsetter OL-håpet.

– Kan det vise seg avgjørende når du håper å kjempe om OL-gull?

– Det kan skje, dét, sier KIF-gutten.

Han ankommer hoppanlegget i Midtstua i sin ruvende Toyota Hilux.

– Jeg har parkering. Det er ikke noe problem, jeg slipper å lukeparkere den, sier hovedstadens nye innbygger.

– Jeg begynner faktisk å bli god til å lukeparkere den. Jeg gleder meg til den dagen jeg kjører rundt i byen i en bitte liten bil. Da vil jeg være helt rå til å lukeparkere, men så lenge jeg bare kjører på Ring 3 trenger jeg ikke elbil, sier lysluggen.

Dyrt

Han hoppet inn over 1,1 millioner kroner i premiepenger sist vinter. Han vant to renn under den tysk-østerrikske hoppuka (Garmisch-Partenkirchen og Innsbruck).

– Det ble dyrt, innrømmer Tande etter at han kastet seg inn på boligmarkedet i Oslo.

– Det er det dyreste jeg noensinne har kjøpt, og det med god margin, sier Tande.

– Hva må man ut med?

– Det kommer an på hva man ser etter, men i Groruddalen, der jeg kikket, lå prisene på mellom tre og fire millioner kroner. Jeg må hoppe godt til vinteren, gliser Norges store hoppjuvel.

– Vil det legge press på deg i OL-sesongen?

– Jeg føler ikke det legger ekstra press på meg. Jeg har god kontroll på økonomien, forsikrer Tande.

Satt i kassa

Han har tidligere finansiert deler av hoppkarrieren ved å jobbe i butikk.

– Det er stor forskjell på å sitte i kassa på butikken og det livet jeg lever nå. Det var god erfaring å sitte i kassa på Rimi. Det er godt å ha litt arbeidslivserfaring til den dagen man ikke lenger skal hoppe på ski. Det er annerledes å tjene penger på det man elsker å holde på med. Jeg håper det holder seg slik i mange år framover.

Han avviser at pengefesten i hoppbakken har forandret ham.

– Nei, pengene har ikke forandret meg, tør jeg påstå. Det eneste var at jeg hadde råd til å kjøpe meg en leilighet. Og akkurat det er jeg fornøyd med, sier Tande etter å ha flyttet ut av gutterommet hjemme på Kongsberg.

– Det er merkelig å være boligeier. Det er litt smårart å komme hjem til sin egen leilighet. Jeg har bodd borte før, men da leide jeg. Da var det ikke mitt, men nå kommer jeg hjem til noe som er mitt. Det er veldig godt, sier Tande.

Disiplin

– Hvem er sjefen hjemme?

– Det er vel 50/50 mellom samboeren og meg, svarer forrige sesongs verdenscuptreer.

Ingen må tro at han lurer seg unna oppgavene nå som mamma Trude ikke kan piske ham rundt. Nå er det samboeren Anja som holder ham under oppsyn.

– Jeg bidrar veldig mye hjemme. Jeg er flink på husarbeid. Alt av vasking, klesvask, rydding og alt mulig. Jeg har hatt det strikt hjemme. Jeg måtte begynne å vaske kjøkkenet da jeg var liten. Jeg har hele tiden vært med på å vaske huset og mitt eget rom, sier Tande.

