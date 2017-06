NIF gir innsyn i bilag fra Sotsji-OL og ungdoms-OL

Norske journalister ble invitert til NIFs lokaler for å ta regnskapene over forbundets utgifter i forbindelse med de to mesterskapene nærmere i øyesyn.

– Dette er en eksamen for oss i den forstand at dette har vi ikke vært med på før, sa kommunikasjonssjef Niels Røine i NIF da seansen startet.

– NIF vil bruke cirka tre årsverk på å kunne serve dette innsynet og de kravene til åpenhet som vi har fått fra omgivelsene, og som vi har valgt å følge, la han til.

Røine fremholdt at NIF ikke er rigget til å gi innsyn på denne måten, rett og slett fordi forbundet mangler elektroniske arkiver over bilagene.

I mai besluttet et ledermøte i NIF å gi etter for presset om å offentliggjøre mer enn bare de overordnede regnskapene fra Sotsji og ungdoms-OL. Det er fra flere hold etterspurt kvitteringer fra perioden før 2015. Det var slike bilag NIF la fram tirsdag.

– Vi har overhodet ikke noe behov for eller ønske om å skjule noe som helst. Grunnen til at dette eventuelt vil gå tregt, er at bilagene må letes fram, sier Røine.

Det var et utvalg av bilag som ble lagt fram tirsdag, basert på hva ulike medier har bedt om innsyn i.

– Fortløpende vil vi gi dere innsyn i de andre sakene. Det vil sannsynligvis ikke skje før etter sommeren, sier Røine.

