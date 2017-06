Mesfin erstatter Bjarmann som LSK-sjef

Bjarmann sa tidligere i vår opp jobben som sportssjef i LSK.

– Jeg er veldig glad for å ha fått denne utfordringen. Det er for tidlig å ha noen programerklæring. Jeg skal bruke litt tid sammen med resten av støtteapparatet for å sette retningen, sier Simon Mesfin i en pressemelding.

Mesfin har jobbet tett med Bjarmann siden 2011. Den siste tiden som Sport- og klubbadministrator på Åråsen.

– Simon har lang fartstid her i LSK og har tillit i hele organisasjonen. Han kommer til å videreutvikle den plattformen Torgeir har bygd opp. Spillerlogistikk og utvikling av spillere blir minst like viktig som før, sier daglig leder Robert Lauritsen.

Mesfin ble presentert som sportssjef tirsdag. Allerede lørdag overtar han Bjarmanns oppgaver. Mesfin får ansvar for sportslig avdeling (A-lag, støtteapparat og utviklingsavdeling).

– Vi har en keeper (Daniel Fernandes) som er indisponibel og vi har to spisser med utgående leiekontrakter som går ut når overgangsvinduet åpner (20. juli). Det må vi forholde oss til og gjøre nødvendige grep. Samtidig er det også klart at vi ikke har like mye penger å bruke på lønninger i høst- som i vårsesongen. Det har vært klart hele veien, sier Mesfin til lokalavisen Romerikes Blad.

