Avis: 10-åring fikk 17 millioner før tildeling av fotball-VM

Avisen hevder å ha fått tak i den hemmeligstemplede rapporten fra tidligere FIFA-etterforsker Michel Garcia. Garcia gransket mulige bestikkelser og korrupsjon i forbindelse med tildelingen av fotball-VM til Russland og Qatar.

Ifølge avisen kommer det fram i rapporten at 17 millioner kroner ble utbetalt til en 10 år gammel datter av en FIFA-representant.

«To millioner dollar fra en ukjent kilde ble overført til sparekontoen til den ti år gamle datteren av FIFA-representanten», skriver Bild.

Det kommer også fram at tre medlemmer i FIFAs styre ble fløyet med privatfly til Brasil for å delta på store fester i regi av fotballforbundet i Qatar før tildelingen av mesterskapene i 2018 og 2022.

Ifølge avisen er det mer som tyder på at tildelingen ikke har gått rett for seg. «Et tidligere styremedlem i FIFA gratulerte Qatar-delegasjonen og takket dem i en epost for overføringen av flere hundre tusen euro» like etter tildelingen, fortsetter avisen.

– Det er ingen bevis på at Russland 2018 eller Qatar 2022 var kjøpt. Men det er så mange ting som tyder på det, spesielt for Qatar, at en annen konklusjon virker utenkelig, sier Bild-journalisten Peter Rossberg, som har tilgang til rapporten.

Rapporten er utarbeidet av Garcia på oppdrag for FIFA. Den var i utgangspunktet på 403 sider, men ble skrellet ned til 42 sider da den skulle presenteres. Resten ble hemmeligstemplet, og Garcia sluttet med arbeidet i protest i desember 2014.

Bild sier den vil presentere flere utvalgte deler av den hemmeligstemplede rapporten i løpet av de kommende dagene.

(©NTB)