Ulland Andersens femte seriescoring sikret poeng for Strømsgodset

Kantspilleren har en fryktet skuddfot og nølte ikke da han fikk muligheten etter 48 minutter. Scoringen sikret 1-1 og ett poeng i en vrien hjemmekamp mot Ole Gunnar Solskjærs Molde.

Ingen av lagene maktet å skape det helt store den første halvtimen på Marienlyst, men etter 38 minutter gjorde Moldes Björn Bergmann Sigurdarson alt på egen hånd da han satte inn 1-0 etter 38 minutter.

God Sigurdarson

Godset-stopper Kim André Madsen klarte kun å heade et langt oppspill fra Petter Strand rett opp i luften og da kom Moldes islandske spiss dundrende.

26-åringen plukket opp nedfallsfrukten etter Madsen og stormet mot mål med to Godset-forsvarere i ryggen. Alene med Espen Bugge Pettersen var Sigurdarson iskald og la ballen elegant i lengste hjørne.

Vertene fra Drammen fikk sin utligning like etter pause da det var Babacar Sarr sin tur til å være uoppmerksom.

Ulland Andersen-skudd

Senegaleseren forsøkte å spille ballen ut av eget forsvar, men ballen ble snappet av Bassel Jradi. Han spilte ballen videre til Ulland Andersen som ladet skuddfoten. Ballen gikk i en bue over Andreas Linde og i mål.

Jradi hadde muligheten til å avgjøre kampen like før slutt da han på elegant vis tok ned et gjennomspill på brystet. Fra svært skrått hold gikk Strømsgodset-spilleren for kraft, men avslutningen gikk i tverrliggeren.

Resultatet gjør at Strømsgodset har 15 poeng på 14.-plass, mens Molde ligger på femteplass med 21 poeng.

(©NTB)