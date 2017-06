Svensk langrennsstjerne tilbake i trening

Det svenske langrennslandslaget samles til treningsleir i Torsby denne uken. Der er Nilsson med.

– Ja, hun er med og trener. Hun er tilbake, og det gjelder å treffe den rette helhetsbelastningen, sier landslagssjef Rikard Grip.

Nilsson, et av Sveriges største medaljehåp foran OL til vinteren, ble sendt hjem fra treningsleiren på Sognefjellet i månedsskiftet mai/juni. Da ble det tatt tester av henne som viste at hun hadde presset kroppen for hardt.

