Slovakias statsminister raser etter U21-exit i fotball

Lørdag vant Italia 1-0 over Tyskland i gruppe C. Det gjorde Italia til gruppevinner, mens Tyskland tok seg videre som det beste toerlaget.

Slovakias U21-trener Pavel Hapal beskyldte søndag lagene for avtalt spill, og mandag skriver nyhetsbyrået AFP at Slovakias statsminister, Robert Fico, har kastet seg inn i debatten.

Dersom Tyskland hadde utlignet til 1-1, hadde italienerne falt ned til 2.-plass i gruppen. I så fall ville Slovakia tatt seg videre som beste gruppetoer. Også med 2-0-seier til Italia hadde Slovakia tatt seg videre, da på bekostning av Tyskland på målforskjell. Men ingen av de nevnte scenarioene ble noe av. Verken Tyskland eller Italia viste vilje til å kjempe de siste minuttene av lørdagens kamp, ifølge Slovakia-leiren.

Tysklands sportssjef Horst Hrubesch forsvarte seg søndag med at det er helt normalt at man spiller på det sikre de siste fem-seks minuttene.

I et brev til UEFA skriver statsminister Fico at resultatet av kampen mellom Italia og Tyskland var en «farse», og at han håper Det europeiske fotballforbundet (UEFA) vil gå gjennom kampen og sørge for at det kommer regler som hindrer at noe lignende skjer igjen.

Avslutningen på kampen mellom Tyskland og Italia åpner imidlertid et betent sår i tysk fotballhistorie. I helgen var det 25 år siden daværende Vest-Tyskland tok seg videre i 1982-VM med 1-0-seier over Østerrike i en kamp som fikk tilnavnet «Skammen i Gijón».

Etter at nevnte Hrubesch ga Vest-Tyskland en tidlig ledelse, besto resten av oppgjøret av upresset balltrilling midt på banen. Tyskernes 1-0-seier sendte begge lag videre på bekostning av Algerie.

(©NTB)