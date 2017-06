Nye tennisregler prøves ut i november

Tennissporten har lenge tviholdt på sine tradisjoner, men nå skal nye regler prøves ut i et håp om å fornye sporten. Ved Next Generation-turneringen i Milano vil det prøves ut en rekke nye regler, blant annet at man spiller til fire games, i stedet for seks eller sju som i dag. Ved stillingen 3-3 avgjøres settet i tiebreak.

Det skal også prøves ut at det skal spilles én avgjørende ball ved stillingen 40-40, der mottakeren velger side, samt at det aldri skal gå mer en 25 sekunder fra en ball er avsluttet til neste er påbegynt.

Et annet forslag som skal prøves ut i Milano er at spillet fortsetter dersom en serve treffer nettet. Dette vil ifølge forslagsstillerne gi spillet større uforutsigbarhet.

Sikter mot yngre publikum

Reglene vil gjøre spillet raskere og mer TV-vennlig i et forsøk på å trekke til seg yngre fans, samtidig som spillet holder på tilhengerne som allerede følger sporten.

Av andre regler som skal testes ut er:

* Spillerne kan benytte seg av en medisinsk timeout for å få tilsyn av lege.

* Spillere og trenere får på bestemte tidspunkter mulighet til å kommunisere. Trenerne vil ikke få tilgang til selve banen, slik de har mulighet til i kvinnenes WTA-turneringer.

* Oppvarmingen reduseres slik at kampen starter nøyaktig fem minutter etter at siste spiller har ankommet banen.

Murray-ros

Forslagene hylles av flere TV-selskaper som har rettigheter til å vise tennis, og får også støtte av tennisprofilen Andy Murray, nummer én på verdensrankingen.

– Det fungerer godt i tennis nå, men det betyr ikke at det vil være tilfellet i framtiden. Jeg tror det er viktig å prøve ut nye formater og forskjellige poengsystemer for å se om det virker, sier Murray til Reuters.

– Dette handler ikke bare om neste generasjons tennisspillere, men også om neste generasjon med fans. Vi startet turneringen for å se om man kan implementere nye elementer i sporten på et høyt nivå. Vi vil være helt sikre på endringene før de eventuelt overføres til den vanlige ATP-touren i framtiden, sier sjefen for ATP-touren, Chris Kermode.

