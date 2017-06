Forfangs knedrama – Stöckl fryktet Gangnes-reprise

På trenertribunen sto en lamslått landslagssjef Alexander Stöckl (43). På samme sted for ett år siden ødela Kenneth Gangnes kneet for tredje gang. Kolbukameratene-hopperen gikk glipp av hele forrige sesong.

– Jeg fryktet «å nei, ikke igjen», innrømmer landslagssjef Stöckl overfor NTB.

– Det minnet meg virkelig på det som skjedde med Gangnes i fjor. Jeg så bare en utøver som sto på sletta og holdt seg til kneet. Jeg er veldig lettet. Det er aldri bra når du mister en utøver i lang tid, fortsetter østerrikeren.

Via sine kontakter i hjemlandet, fikk Stöckl ordnet full medisinsk sjekk av Forfangs kne. MR-undersøkelsen i Innsbruck ga heldigvis gode svar for OL-håpet fra Tromsø. Allerede til uken er det ventet at Forfang setter utfor i Granåsen.

- Jeg fryktet noe verre med en gang jeg landet. Det var illevarslende smerter, sier Forfang til NTB.

Stikksmerter

Han må se på at lagkameratene setter utfor i Midtstua.

– Kneet må heles litt. Det er egentlig helt udramatisk. Jeg har ikke smerter i kneet lenger. Jeg må ned i en dyp knebøy for å kjenne at jeg har vondt. Det er derfor jeg ikke hopper denne uken, i tilfelle jeg lander dypt eller i ubalanse, sier Tromsø-hopperen.

– Jeg landet på bakkestørrelsen på 115 meter i Stams. Det stakk godt i kneet. Heldigvis var det ingen avrivning eller noe alvorlig, sier en tydelig lettet 21-åring.

Lagkamerat Gangnes var ikke like heldig da han tok kneet samme sted i fjor. Han gikk glipp av hele VM-sesongen sist vinter.

Forfang innrømmer at han begynte å lure på om OL skulle gå fløyten da han var på vei inn til MR-undersøkelse i Innsbruck.

- Du ligger i MR-maskinen i godt over en halvtime og du rekker å tenke mye når maskinen durer. Jeg var litt nervøs en stund, men fikk heldigvis raskt svar og gode nyheter, sier Forfang.

– Da begynner det å bli kritisk

– Fryktet du at OL skulle ryke?

– Jeg vet ikke om jeg dro tankene så langt, men da jeg lå der og hadde tid til å tenke, begynte man å tenke at det kunne være alvorlig og sette deg ut i lang tid, og da begynner det å bli kritisk. Men heldigvis var det bare en strekk, sier Forfang.

Og mens resten av landslagsgutta og jentene hopper i hovedstaden denne uken, går Forfang rundt med kamera og filmer.

– Jeg vil gjerne jobbe med film og bli fotograf og regissør. Dere må sjekke filmene jeg har lagt ut på YouTube. Nå prøver jeg å filme mest mulig av det de andre gjør her i og rundt bakken, sier Forfang.

Som en av gutta kommer han tett på. Selv i badebassenget har Forfang med kameraet når Daniel-André Tande og de andre lagkompisene leker seg.

