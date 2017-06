De Boer blir Crystal Palace-manager

Nederlenderen har lenge vært koblet til jobben, og mandag offentliggjorde Crystal Palace det mange hadde ventet på.

De Boer ble sparket fra trenerjobben i italienske Inter i november, etter 85 dager i jobben i Milano. Han trente Ajax i perioden 2010 til 2016 og vant fire ligatitler i Nederland.

47-åringen tar over etter at Sam Allardyce. Han ga seg i Palace etter at han reddet London-klubben fra nedrykk i mai.

