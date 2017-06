Citys nysignering tvilsom før semifinale i kontinentcupen

Silva ble skadd da Portugal slo New Zealand 4-0 lørdag. Ifølge nyhetsbyrået DPA har midtbanespilleren pådratt seg en ankelskade.

Det er usikkert om den tidligere Monaco-spilleren, som nylig ble kjøpt for 460 millioner kroner av City, blir klar til onsdagens semifinale mot Chile.

Portugal må for øvrig klare seg uten venstreback Raphaël Guerreiro. Borussia Dortmund-spilleren ble hjulpet av banen i 1-0-kampen mot Russland onsdag, og det viser seg at han har spilt med et brudd i foten i lang tid.

Ikke bare er Guerreiro ferdig i turneringen, det er også tvilsomt om han blir klar til Dortmunds seriepremiere 18. august.

Portugals semifinale mot Chile spilles onsdag, mens Tyskland møter Mexico i den andre semifinalen dagen etter.

