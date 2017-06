West Brom åpner for å teste trygge ståtribuner

Ståtribuner ble forbudt i 1994. Kravet om kun sitteplasser på engelske baner kom i kjølvannet av Hillsborough-tragedien i 1989. Den gangen omkom 96 Liverpool-supportere i trengselen som oppsto på fotballstadionet i Sheffield.

Premier League har skrevet brev til de 20 lagene i Premier League.

– Vi er veldig interessert i å bli involvert, sier West Bromwichs arrangementssjef Mark Miles til BBC.

– Det er akkurat samme svar som jeg har gitt muntlig i tidligere møter, fortsetter Miles.

Lovendringer må til før fotballfansen igjen får stå på tribunene i England. I Skottland har Celtic fått lov til å åpne en trygg ståtribune for 2900 fans.

Celtic har en løsning på Celtic Park der setene vippes opp og en form for gjerder skiller de ulike radene, slik at trengselen ikke skal bli for stor.

– Det er ingen tvil om at det er ønsket velkommen av supporterne, for det skaper en unik atmosfære, sier Miles etter besøket på Celtics hjemmebane i Glasgow.

