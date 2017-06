Tyskland og Chile ett steg nærmere kontinentcuptriumf

Tyskland møter Mexico i semifinalen, mens Chile kan forberede seg på å møte Cristiano Ronaldos Portugal.

Karen Demirbay ga tyskerne ledelsen etter 48 minutter etter glimrende kombinasjonsspill med Julian Draxler, og etter 64 minutter ble oppgaven enda vanskeligere for Kamerun.

Emre Can fikk en stygg stempling rundt kneet, og etter at dommer Wilmar Roldán hadde fått beskjed av videoteamet om alvorligheten av taklingen, gikk han til TV-skjermen utenfor banen og viste ut Sebastien Siani.

Problemet var bare at det var Ernest Mabouka som taklet Can, og etter å ha fått beskjed om det på øret og igjen sjekket videobildene, viste den colombianske dommeren ut riktig mann mens Siani fikk være på banen.

Like etter utvisningen la Timo Werner på til 2-0 for Tyskland. Vincent Aboubakar reduserte for Kamerun med en heading som gikk via hanskene til Marc-Andre ter Stegen.

Åtte minutter før slutt var Werner på plass igjen og satte inn 3-1 til Tyskland.

Resultatet gjør at Tyskland vant gruppe B med sju poeng, mens Chile endte på annenplass med fem poeng.

Chilenerne kom under 0-1 mot Australia da James Troisi scoret, men Martin Rodriguez satte inn 1-1 etter 68 minutter og sikret ett poeng for laget som nå møter Portugal i semifinalen.

