Tromsø tok ett poeng etter marerittstart mot Sandefjord

– Det som skjer det skjer, sa Tromsøs trener Bård Flovik til Eurosport på spørsmål om hvordan har ser på framtiden etter poengdeling mot Sandefjord søndag.

Om kort tid skal styret i TIL møtes, der de blant annet skal diskuteres stillingen til Flovik.

– Jeg tar det med humør og kraft, det får skje det som skjer, gjentok Flovik, som var skuffet over at de ikke fikk med seg alle tre poengene i kampen.

Verst mulig åpning

Gjestene fra Sandefjord sørget for en verst mulig åpning for hjemmelaget på Alfheim stadion. Før minuttet var spilt måtte Tromsø-keeper Gudmund Kongshavn hente ballen ut fra eget mål.

Pau Morer curlet ballen inn ved lengste stolpe fra sju meters hold, etter å ha spilt vegg med André Sødlund inne i Tromsøs felt.

En drøy halvtime senere leverte Morten Gamst Pedersen kampens lekreste gjennomspill da han lobbet ballen over Sandefjords forsvar. Ballen landet perfekt på skolissa til Aron Sigurdarson som iskaldt satte ballen i mål.

1-1 ble også pauseresultatet.

Trippelsjanse

Annen omgang forløp seg uten de helt store sjansene, helt til det var spilt 78 minutter. Da kom Sigurdarson alene med keeper, men på tre forsøk fikk han ikke satt ballen i nettet. De to første reddet Ingvar Jónsson mesterlig, mens den tredje gikk via en forsvarer og ut til corner.

Sandefjord hadde aldri før vunnet på Alfheim. Fem forsøk i Eliteserien hadde endt med to tap og tre uavgjorte, mens de to oppgjørene i 1. divisjon har gitt et tap og en uavgjort.

Heller ikke denne gangen lyktes de. Kampen endte 1-1 og lagene tok ett poeng hver.

Skuffet

Tromsø-trener Bård Flovik mener de burde ha vunnet kampen, og var tydelig frustrert over at de ikke scoret på sine sjanser. Flovik mener trippelsjansen til Sigurdarson burde ha blitt omsatt til mål.

– Når vi ikke scorer på sånne sjanser og andre situasjoner, er det klart det blir vanskelig å vinne kamper i Eliteserien, sa Flovik til Eurosport.

Flovik var spesielt fornøyd med laget sitt i de siste 45 minuttene.

– Det er jo en strålende annen omgang. De har ingenting, vi kontrollerer og kommer til sjanser. Den her hadde vi fortjent å ta.

Fornøyd

Sandefjord-trener Lars Bohinen var derimot fornøyd med å ta med seg ett poeng tilbake til Vestfold.

– Når kampen ble som den ble, får vi være fornøyde med ett poeng. Det var en dårlig fotballkamp av oss. Tromsø hadde nok fortjent seieren, sa Bohinen til Eurosport.

– Vi fikk god trening i hvordan vi skal håndtere kontringer imot, så noe positivt var det jo, sa en lettet Sandefjord-trener.

Kontringene resulterte blant annet i tre gule kort for å holde i trøya til motstanderen.

– Må du, så må du. Sånn er det, svarte Bohinen på spørsmål om trøyeholdingen.

Sandefjord ligger nå på 9.-plass på tabellen med 18 poeng, mens Tromsø ligger på 15.-plass med sine 14.

