Tiller overrasket med NM-gull

– Stort, sa Tiller til TV 2 kort tid etter å ha passert mål som førstemann etter 200 kilometer.

Den ferske NM-vinneren fortalte at han måtte være kynisk siden han var den eneste Joker-rytteren som hang med i bruddet.

– Jeg måtte være smart og spille på de kortene jeg kunne, sa Tiller.

Avgjørelsen falt da det var i overkant av fem kilometer igjen. I feltet med rundt 15 utbrytere forsøkte Sven Erik Bystrøm (Katjusja) å stikke av, men Rasmus Fossum Tiller klarte å få heng på hjulet til Bystrøm.

Bjørnar Vevatne Øverland (Team FixIT.no) greide etter hvert å få kontakt med de to, men da var det også slutt på kreftene. Da spurten kom var det 20 år gamle Tiller som hadde de sterkeste beina, men Øverland kom likevel inn til en svært overraskende tredjeplass.

– Fy søren. Dette var over all forventning, sa en meget glad Øverland etter målgang.

Bystrøm, som måtte se at Tiller ble for sterk i spurten, sa han prøvde så godt han kunne, men at han stivnet på slutten.

– Men i dag var det den sterkeste som vant. Det var en hard dag, sa Bystrøm.

Profiler som Alexander Kristoff, Edvald Boasson Hagen, Sindre Lunke, Lars Petter Nordhaug og Christian Eiking var aldri med i finalen. De lå i et hovedfelt som sakte, men sikkert havnet for langt bak utbryterne.

