Kvitová snudde og vant i Birmingham

27-åringen slo australske Ashleigh Barty etter tre sett. Hun fikk en dårlig start, men vendte kampen og tok seieren med sifrene 4-6, 6-3, 6-2.

Kvitová er kjent for å være svært god på gress. Det viste hun tydelig i søndagens finale, der 13 serveess hjalp henne på veien mot årets første triumf.

Tsjekkeren vant finalen i det som bare var hennes annen turnering i comebacket. I desember ble Kvitová utsatt for et knivoverfall i sitt eget hjem. Angrepet kunne fort gjort slutt på karrieren. Venstrehåndsspilleren fikk skader på alle fingrene og to sener i venstre hånd.

– For en fantastisk uke. Jeg kom hit for å spille og forbedre spillet mitt. Egentlig hadde jeg ingen forventninger. Jeg ville spille på mitt beste, noe jeg gjorde i dag, og det håper jeg å kunne fortsette med, sa Kvitová etter å ha sikret sin 20. tittel på WTA-touren.

Wimbledon starter 3. juli. Det er en Grand Slam-turnering som Kvitová vant i både 2011 og 2014.

I en annen WTA-finale tok latviske Anastasia Sevastova hjem finaleseieren. Hun slo Julia Görges fra Tyskland med settsifrene 6-4, 3-6, 6-3 i turneringen i Palma de Mallorca.

