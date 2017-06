Godkjent innsats av et svekket Norge i lag-EM i friidrett

Etter 40 øvelser var det klart at det norske laget ble nummer seks sammenlagt med 272,5 poeng i årets 1. divisjon (nivå to).

Sverige (320,5 poeng), Finland (314,5) og Sveits (305,5) kom på de tre øverste plassene og tar steget opp til øverste nivå.

– Jeg synes vi står godt sammen som et lag her, sier den norske lagkapteinen og kulestøter Charlotte Lund Abrahamsen når hun oppsummerer den norske innsatsen, skriver Friidrett.no.

Norge stilte noe svekket ettersom Filip og Jacob Ingebrigtsen, samt Camilla Ziesler (3000 meter), ikke rakk ikke fram til Finland på grunn av et innstilt fly fra Zürich. Også viktige brikker som Isabelle Pedersen og Vladimir Vukicevic meldte forfall til mesterskapet.

Vanskelige forhold

Sven Martin Skagestad var første nordmann i aksjon på EMs siste dag. Diskoskasteren klarte 61,35 meter på siste forsøk. Han endte dermed som nummer tre og sikret ti poeng for Norge.

– Dessverre var det veldig vått, og det preget starten av konkurransen, sa Skagestad.

I stavkonkurransen ble det en fin annenplass til Eirik Dolve etter at han kom over 5,30 meter.

– Det var ikke forholdene for å hoppe høyt i dag. Vinden skiftet veldig, sa Dolve etter konkurransen.

Vindmåleren i lengde viste både -9,3 og +3,2 i løpet av konkurransen.

Poengplukker

På 3000 meter ble Per Svela tredjemann i mål på 8.02,17 etter en god sisterunde.

– Jeg prøvde å henge med teten, men etter 1000 meter kjente jeg løpet fra i går i beina. Da måtte jeg slippe for å komme meg i mål på høvelig vis, sa Svela.

Han løp også 5000 meter lørdag, og ble med det helgens poengplukker for Norge med totalt 18 poeng.

På 3000 meter hinder la Tom Erling Kårbø seg godt fremme i hovedfeltet. Da rykket ble satt inn med 500 meter igjen, klarte ikke Kårbø å svare og han løp inn som nummer fem med tiden 8.45,87.

– Det var helt ok, men jeg hadde ikke det siste giret i dag, sa Kårbø, ifølge Friidrett.no.

Stafettjentene disket

De norske stafettjentene på 4 x 400 meter gjorde en formidabel innsats, men kun for å se at de til slutt ble disket. Sara Dorthea Jensen, Hedda Hynne og Line Kloster hadde gjorde en solid jobb da ansvaret for stafettpinnen ble overlatt til Amalie Iuel på siste etappe.

Hun fikk pinnen snaue 20 meter bak Sveits og feide forbi i siste sving og løp Norge inn til seier i heatet på 3.31.89. Det var bare 16 hundredeler bak norsk rekord. Litt etter målgang ble Norge merket med "DQ" istedenfor tid på resultatlisten. Årsaken skal være at Norge skal ha tråkket på linjen ved en av vekslingene.

De norske stafettherrene løp inn til tredjeplass på mesterskapets avslutningsøvelse 4 x 400 meter. Carl Emil Kåshagen, Josh-Kevin Ramirez Talm, Mauritz Kåshagen og Joachim Sandberg løp Norge inn til tredjeplass i heatet på 3.09,07, som totalt sett var femte beste tid.

Fornøyd

Toppidrettssjefen i Norges Friidrettsforbund, Håvard Tjørhom, sier til NRK at han er fornøyd med den norske innsatsen under mesterskapet.

– Jeg synes det er mye positivt. Vi har et lag vi kan bygge videre på, og vi mangler en del utøvere vi gjerne skulle hatt med. Men jeg synes det er veldig mye bra, sier Tjørhom.

– Det har det vært litt utfordrende forhold på noen av øvelsene, men det er positive tegn inn mot VM, legger han til.

(©NTB)