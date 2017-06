Flesjå sikret VM-bronse i Tyskland

Anna Langvad sørget for dansk VM-gull, sekundet foran det tyske hjemmehåpet Sabine Spitz.

Flesjå ble slått med åtte sekunder av gullvinner Langvad over de 80 kilometerne i Singen.

– Med litt tur kunne jeg vunnet, men et fall fra en konkurrent 15 minutter før mål førte til at jeg havnet bak. Jeg ble noe hindret og tapte mange sekunder, sa Flesjå til Rogalands Avis.

Den norske sykkelveteranen har slitt med skader i forkant av VM.

– Ribbeinsbrudd, vond skulder og et trøblete kne har jeg slitt med. Jeg hadde bestemt meg for at dette skulle jeg klare, og ei 44 år gammel dame gir seg ikke sått lett, sa Flesjå.

Jeanette Persson ble nummer 17, mens Hildegunn Gjertrud Hovdenak fulgte på plassen bak. Begge ble slått med 6.51 minutter.

