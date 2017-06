Etterlengtet norsk EM-gull i sandhåndball

Etter to tapte finaler lyktes Norge endelig i Zagreb. De norske jentene klarte bragden med settsifrene 16-15 og 19-16.

Det var en jevnspilt finale, men Norge var til slutt det giftigste laget. Helt på tampen satte Maren Aardahl inn et norsk straffekast til 18-16. Like etter stoppet målvakt Rikke Granlund polakkene fra å utligne til 18-18.

Aardahl lobbet inn 19-16 like før sluttsignalet lød.

– Nå er jeg fantastisk glad og lettet. Vi har kjempet om medalje hvert år. I dag handlet det om å gjøre minst mulige feil, sa Norges landslagstrener Eskil Berg Andreassen i et intervju med arrangøren vist på TV 2 Sportskanalen.

Norges femte medalje

I første sett gikk Polen tidlig opp i 4-0, men Norge slo raskt tilbake og hentet seg inn igjen. Granlund gjorde samtidig flere viktige redninger.

Det norske gullaget besto av Maren Aardahl, Katinka Haltvik, Marielle Martinsen, Martine Welfler, Marte Smistad, Elisabeth Hammerstad, Rikke Granlund, Kathrine Sæthre, Ida Wernersen og Julie Aspelund Berg.

Det var Norges femte EM-medalje i sandhåndball. For to år siden ble det tap for det norske kvinnelaget i finalen mot Ungarn, som vant 2-1 etter "shootout". Det ble også norsk sølv på hjemmebane da EM ble arrangert i Larvik i 2009, mens det ble bronse i 2007 og 2013.

Tap for gutta

Tidligere søndag møtte det norske herrelaget overmakten da Danmark vant 2-0 i sett og sikret 7.-plassen i europamesterskapet. Danskene var i en klasse for seg og tok en klar seier med settsifrene 22-8 og 20-10.

Norge slet med å bryte ned motstanderens forsvar. Det viste seg spesielt vrient å overliste Danmarks solide målvakt. Når det i tillegg ble gjort mange tekniske feil, ble det en umulig oppgave for de norske gutta.

