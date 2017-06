Carlsen trøblet, men vant etter omspill

Den norske verdensmesteren hadde god grunn til å trekke et lettelsens sukk da triumfen var i boks. Tidligere på dagen hadde han kastet bort en klar ledelse etter å ha tapt tre lynsjakkpartier på rad.

Kollapsen gjorde at Carlsen måtte ut i omspillsduell med det franske hjemmehåpet Maxime Vachier-Lagrave. Da det gjaldt som mest holdt derimot 26-åringen hodet kaldt og slo Vachier-Lagrave 1,5-0,5 etter to partier med hurtigsjakk (én seier og én remis).

Carlsen har aldri tapt et omspill han har deltatt i siden 2007, ifølge Matt & Patt. Han har vunnet samtlige åtte ganger. I november forsvarte han VM-tittelen da han slo Sergej Karjakin etter omspill.

– Med tanke på resultatene jeg har hatt i det siste, er dette stort. Jeg var lettet over at jeg kom til omspillet, for der visste jeg at jeg ville ha gode sjanser, sa Carlsen i et intervju vist på Chess 24.

Triumfen i Paris er en stor opptur for Carlsen. Han har slitt så langt i år, og særlig under Norway Chess skuffet sjakkesset stort med en nest sisteplass på hjemmebane.

