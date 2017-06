Warholm fortsetter å imponere – vant i Finland 

Warholm skjøt ut av startblokka som en rakett og løp inn til en overlegen seier på 400 meter hekk i finalen lørdag.

På tiden 48,46 satte nordmannen mesterskapsrekord i Lag-EM.

– Jeg har god erfaring med å starte som ei kule og prøve å holde de 300 meterne, og holde trykket inn. Og det klarte jeg ganske bra i dag, sa Warholm til NRK etter seiersløpet.

Hovedpersonen selv sier han er overrasket over den gode tiden.

– Jeg har tynet det siste ut av kroppen. Jeg viste at det var siste innsats før det blir noen fridager – det var det som var motivasjonen i dag. Det er kult å produsere gode løp på rekke og rad. Jeg tror det er noe av hemmeligheten dersom man skal gjøre det godt i mesterskap, sier Warholm som legger til at han er glad han sparte på kreftene under fredagens forsøksheat.

48,46 er den nest beste tiden av en nordmann på distansen noensinne, den fjerde beste av en europeer i år, men 21 hundredeler bak Warholms egen norske rekord.

Yasmani Copello ble nummer to, med 49.19, mens Kariem Hussein løp inn til 3.-plass på tiden 49,30.

