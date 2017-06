Tidligere Liverpool-spiller sendte Getafe tilbake til La Liga

I borteoppgjøret tapte Getafe 0-1, men viste seg som det sterkeste laget på eget gress. Laget slår dermed følge med Levante og Girona opp til La Liga.

Alejandro Faurlin ga Getafe ledelsen etter ni minutter. Ikke lenge etterpå økte Daniel Pacheco til 2-0.

Anthony Lozano reduserte til 1-2 etter 17 minutter, og på daværende tidspunkt var Tenerife i La Liga som følge av bortemålsregelen. Men etter 37 minutter var Pacheco på plass igjen.

Den tidligere Liverpool-spilleren luktet en retur fra Tenerife-keeper Dani Hernandez og tuppet ballen i nettaket til 3-1.

Gjestene fra ferieøya kastet alt de hadde i angrep i sluttminuttene. Ved to anledninger var de svært nære å sette inn 3-2-scoringen, men Getafe red av stormen og kunne juble for opprykk til det gjeveste selskapet i spansk fotball, mens Tenerife må ta fatt på en ny sesong på nivå to.

