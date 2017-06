Mexico og Portugal til semifinale i kontinentcupen

Russland tok ledelsen 1-0 etter 25 minutter da Aleksandr Samedov fant nettmaskene. Et kanonskudd fra Fjodor Smolov smalt i stolpen, men det russiske laget opprettholdt trykket og i neste bølge kom Samedov på bakre stolpe og satte inn 1-0 med venstrefoten.

Mexico svarte kun fem minutter senere da et innlegg fant Nestor Araujo, som headet ballen mot lengste stolpe. Ballen traff midtstopperen på baksiden av hodet og fikk en bue som Russland-målvakt Igor Akinfejev ikke fant ut av før det var for sent.

Etter 52 minutter var Akinfejev i begivenhetenes sentrum igjen. Da en mexicansk klarering fra nærmest inne i eget felt var på vei mot Russlands 16-meter, der en russisk stopper var i duell med Hirving Lozane, valgte Akinfejev å rykke ut fra linja for å forsøke å nå ballen før Lozano. Han endte opp med å karatesparke 21-åringen i brystet. Lozano fikk imidlertid hodet på ballen som dalte ned i det åpne målet.

Like etter fikk Jurij Zjirkov sitt annet gule kort etter at han plantet en albue i en Mexico-spiller.

Tapet gjør at Russland er ute av kontinentcupen etter at laget endte på tredjeplass i gruppe A. Mexico tok annenplassen og møter vinneren av gruppe B i semifinalen.

Portugal ble gruppevinner etter 3-0-seieren mot New Zealand. Cristiano Ronaldo ga laget ledelsen på straffespark etter 33 minutter, mens Bernardo la på til 2-0 fem minutter senere.

André Silva økte til 3-0 i det 80. minutt. Scoringsballet ble avsluttet på overtida da Nani gjorde 4-0. Seieren gjør at Portugal endte på topp i gruppa på bedre målforskjell enn Mexico. Begge lagene endte på sju poeng.

