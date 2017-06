Lindkvist-innlegg stoppet LSK-rekken

Det ble en kontrastfylt kamp for VIF-spilleren. Først ble han rundlurt da Alexander Melgalvis dro en tunnel og serverte Fredrik Krogstad på 1-0 til gjestene fra Romerike etter et lite kvarter.

Oslo-gutten Krogstad kunne enkelt skli inn LSKs ledermål etter at Lindkvist ble rundlurt. Da fikk VIFs nummer ni kjørt seg i sosiale medier.

Stemningen snudde i løpet av fire raske minutter. Lindkvist kom fram på venstrekanten etter 23 minutter. Med et nydelig innlegg fra svensken, fikk en umarkert Ghayas Zahid en enkel oppgave med å utligne.

Bare fire minutter senere var Lindkvist igjen på farten. Et vakkert innlegg kombinert med svakt stopperspill hos gjestene, gjorde at Moa enkelt og umarkert kunne headet vertene foran 2-1. Scoringen var Mohammed Abdellaoues andre for sesongen i Eliteserien. Lindkvist doblet samtidig antall målgivende i årets serie.

Savnet duo

LSK skulle jage utligning etter pause, men spenningen forsvant tidlig. Bård Finne utnyttet at LSK-backen Mats Haakenstad ble altfor passiv, og den tidligere Brann-spilleren kunne upresset sett inn 3-1 fra hjørnet av 16-meteren.

Moa fikk et mål annullert for offside, mens LSK aldri var i nærheten av å slå tilbake i en kamp der det meste av annenomgangen var et nokså stort gjesp.

Kampen var den siste mellom lagene på Ullevaal stadion i seriesammenheng. I høst flytter Vålerenga hjem til Valle.

Lillestrøm, som måtte spille uten stopperkjempen Frode Kippe (skade) og hurtigtoget Erling Knudtzon (suspendert), har ikke vunnet tilsvarende kamp siden 2012. Etter en fin rekke med tre strake seirer, stoppet det opp for Arne Erlandsens mannskap lørdag.

Ertet av VIF-fansen

Vålerenga er på vei inn i medaljekampen. Laget har skjerpet seg den siste tiden. Etter tapet mot Sarpsborg har det blitt to seirer og to uavgjort.

Kun 11.407 så møtet mellom to klubber som sliter med å skape den store entusiasmen etter flere år med middels resultater.

For VIF-trener Ronny Deila smakte seieren ekstra godt. Han gjentok tidligere i uken at han «heller rykker ned enn å spille Erlandsen-fotball».

På overtid sang VIF-fansen at «Obos-ligaen, her kommer «Fugla». Det ble siste stikk i en kamp der Vålerenga var minst svake.

