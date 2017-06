LSK Kvinner rykket fra i toppen

Etter 13 minutter satte Synne Skinnes Hansen første ball i nettet bak Vålerenga-keeper Michelle Betos. Ryoko Takara økte til 2-0 etter en drøy halvtime.

Vålerengas Aivi Luik lagde litt spenning i kampen da hun reduserte etter 58 minutter, men flere mål ble det ikke i LSK-hallen. Dermed dro LSK ytterligere fra i eliteserien. Med sine 26 poeng har klubben fem poeng ned til toer Avaldsnes.

Klepp hadde muligheten til å ta seg opp på annenplass, men ga fra seg ledelsen to ganger mot Stabæk. Hege Hansen ga hjemmelaget ledelsen etter fem minutter på Klepp stadion, men ni minutter senere var lagene like langt da Melissa Bjånesøy scoret for Stabæk.

To minutter før pause sørget Tameka Butt for at Klepp igjen gikk opp i tet. Annenomgangens eneste mål ble scoret av Celine Granli som fastsatte sluttresultatet til 2-2 med en knapp halvtime igjen å spille.

Dermed blir begge lagene stående med 20 poeng etter denne helgens serierunde, det vil si en tredje- og fjerdeplass på tabellen.

I Nordlandshallen delte Grand Bodø og Kolbotn poengene. Bortelaget tok ledelsen etter at Karina Sævik scoret for Kolbotn etter 25 minutter, mens Line Dverseth Danielsen satte inn 1-1 ni minutter senere.

Røa vant hele 4-0 over Sandviken. Det så lenge ut til at Ina Skaug skulle bli matchvinner med sitt mål to minutter før pause, men Vilde Hasund, Lisa-Marie Utland og Therese Åsland scoret de tre siste helt på tampen.

