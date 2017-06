Glenn Hysén innrømmer alkoholproblemer

– Jeg har et alkoholproblem. Det er ingenting å legge skjul på. Når jeg ser "gubbar" som har havnet skikkelig utpå og blitt alkoholikere, vet jeg at det like godt kunne ha vært meg, sier Hysén til Expressen.

I et stort intervju med den svenske tabloidavisen forteller en åpenhjertig Hysén om sine problemer.

Samtidig kan Hysén fortelle at han igjen har funnet kjærligheten. 48 år gamle Camilla Lendott er den tidligere stopperkjempens nye flamme.

Savner barna

To ganger er Hysén blitt skilt. Han har fem barn.

– Bra, mener jeg. Men det har vært vanskelig med alle disse jævlige skilsmissene. Så kontakten kunne vært bedre. Det er trist, for jeg ønsker å møte barna oftere. Men alle har sitt liv, sier Hysén om hvordan forholdet til barna Tobias, Charlotte, Alex, Anton og Annie er.

Den tidligere Fiorentina- og Liverpool-spilleren sier det blir en del drikking når han er på oppdrag i fotballsammenheng.

– Jeg glemmer aldri da jeg kom hjem fra Kiev. Jeg hadde vært der på fotball-EM i to uker med et reisebyrå, og det hadde vært voldsomt med festing. Det var ikke det at jeg var helt ferdig, men det var tilgang hele tiden.

– Da jeg kom hjem, var det helt fryktelig. Jeg lå bare og ristet i to dager, forteller Hysén.

Ligamester i England

I intervjuet sier Hysén, som fram til 2009 var ekspert i Viasat, at han aldri har søkt hjelp mot alkoholen.

– Nei, jeg føler likevel at jeg har en form for kontroll. Og det er bra at man ikke er en som blir helt idiot i fylla. Jeg blir det motsatte, bare en stor kosebamse. Jeg har aldri drukket fordi jeg er deprimert eller for å glemme. Det er bare livet jeg lever som gjør at det blir sånn. Man er ute titt og ofte, sier 57-åringen.

Han spilte 68 landskamper for Sverige fra 1981 til 1990. Det ble åtte mål. I 1990 ble han ligamester i England med Liverpool. To ganger vant han UEFA-cupen med IFK Göteborg. Hysén mottok Guldbollen både i 1983 og 1988.

