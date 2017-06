Brækhus arrangerer boksecamp for unge jenter

Til uken arrangerer "The First Lady" bokseleir for unge norske jenteboksere i Kragerø.

Sammen med Norges Bokseforbund har Brækhus inviterte de største norske talentfulle jentebokserne.

"Cecilia har lenge ønsket å gi noe tilbake til sporten som har gitt henne så mye. I en periode har det derfor vært jobbet med en boksecamp der hun kan inspirere unge jenter til å satse på idretten hun er så glad i", heter det i en pressemelding.

Bokseforbundet stiller med trenere og boksere, mens Brækhus skal gi råd og veiledning. Jentene skal gjennom to daglige treningsøkter, der de også vil få innblikk i Brækhus' treningshverdag.

