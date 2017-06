Strømsgodset-spiss ønsker mer spilletid

Tagbajumi startet sesongen med å score to mål i serieåpningen, men siden den gang har han sittet mye på benken. Nå avslører hans agent at det er klubber i utlandet som er interesserte i spissens tjenester.

– Det er interesse fra klubber i Hellas, Polen og på Kypros, sier spillerens agent Nicolas Aristotelous til Eurosport.no.

Tagbajumi har kontrakt med Strømsgodset ut 2017 og konsentrerer seg om å spille seg inn på laget.

– Jeg har lyst til å hjelpe laget så mye som mulig. Det er frustrerende å sitte og se på. Jeg har lyst til å vinne kamper og bidra. Det er frustrerende. Akkurat nå må jeg være sterk og komme meg gjennom det, sier han.

Eurosport skriver at andre klubber har vært på plass for å studere 28-åringen. Hovedpersonen selv sier han helst har lyst til å fullføre et år til i Norge.

– Det optimale er hvis jeg kan vise meg fram skikkelig. Bud fra andre land er ikke førsteprioritet akkurat nå. Jeg prioriterer å vise meg fram i Norge, og når kontrakten er ferdig får jeg evaluere situasjonen, sier han.

(©NTB)