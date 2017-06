Stöckl savner nærheten til familien

I mars 2016 ble han og samboer Ina Bergmann foreldre for første gang. Det har endret tilværelsen for landslagssjefen.

– Papparollen har endret meg. Jeg føler at jeg er blitt mer bevisst på at det finnes andre ting som er viktige, sier Stöckl.

– Jeg prøver å være til stede, men når du er midt oppi det, er det en utfordring. Jeg prøver så godt jeg kan å bruke den tiden jeg har med familien til å være til stede. Det funker bra til tider, og dårlig til tider, innrømmer småbarnsfaren overfor NTB.

Spesielt i vintersesongen føler Stöckl at han ikke strekker til på hjemmebane.

– Det funker dårligere midt i sesongen. Du kommer hjem og skal reise igjen om to dager. Og selv når jeg er hjemme, venter møter med sportssjefen og sponsorene. Da blir det mye. Da er det vanskelig å koble av, sier østerrikeren.

– Hvor lenge får du lov til å holde på slik?

– Jeg håper det ikke bare er slik at jeg får lov å gjøre det, men det er en felles beslutning at jeg gjør det. Jeg vet ikke hvor langt jeg ønsker å strekke det. Dersom jeg merker at det går utover familien, går det utover meg også. Da tipper jeg at jeg slutter, gjør noe annet eller i det minste reduserer stillingen, sier Stöckl.

– Det må gjøre vondt

– Hva går du glipp av?

– Nærhet til familien. Den bratte utviklingen til et barn. Jeg får bare korte snutter. Jeg har vært borte en uke, og hun har lært seg fem nye ord. Nå går hun plutselig langt uten hjelp. Jeg går glipp av en del av utviklingen, sier Stöckl betenkt.

Datteren Isabell er blitt 15 måneder.

– Men heldigvis har vi facetime og visuell kontakt via skjerm veldig ofte. Vi snakker sammen hver dag jeg er ute på reise. Jeg har aldri opplevd at jeg kommer hjem og Isabell ikke vet hvem jeg er, fortsetter Stöckl.

– Og akkurat det kan skje i den alderen når du har vært borte noen dager. Det må være vondt når du kommer hjem og barnet sier "hvem er du", sier hoppsjefen.

– Når blir dere fire?

– Det har vi ikke snakket om enda. Først skal vi sørge for at vi gjør det bra med Isabell.

– Er det mulig å håndtere to barn i din stilling?

– Ser jeg på sportssjefen (Clas Brede Bråthen), er det veldig lett med to. Han har jo fire han nå. To store, pause og kjørte på med to til. Det er faktisk mulig, gliser landslagssjefen.

Involverer samboeren

Han forteller at han bruker samboeren som sparringspartner.

– Samtalene med Ina om hopp er viktige for meg. Det er viktig for meg at hun er en del av dette. Vi har vært sammen om dette siden vi dro til Norge i 2011. Det er viktig for meg å sparre med henne, sier hopptreneren.

– Jeg får ærlige svar og ærlig kritikk. Jeg får et annet innblikk. Hun er en meget viktig og god sparringspartner.

– Hvordan bruker du henne inn mot hopp?

– Hun sier ikke "ikke ta med han" når jeg sliter med et uttak, men hun kommer ofte med innspill. Hun kommer med sin mening, og det hjelper veldig. Hun kan si "stol på magefølelsen" eller se ting fra et annet perspektiv. Hun kan ta vekk følelsene. Det er lett å bli personlig involvert når du skal ta ut et lag. Da er det godt å ha noen hjemme som kan si at "du må ta avgjørelsen basert på fakta", sier Stöckl.

Han har kontrakt med Norge til neste vår. Stöckl har antydet at det da kan være slutt som norsk landslagssjef.

